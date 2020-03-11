【新冠肺炎】爸爸堅持戴兒子用過口罩　醒目護士一句勸服硬頸爸

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，戴口罩已是市民外出基本事，但戴得對同樣重要！有診所護士網上發文指，遇到一位固執爸爸帶兒子來看醫生，發現其口罩尺碼不合，一問之下還要是兒子戴過的口罩，經多番勸喻後，即使好心送上新口罩仍堅持不替換，結果護士以激將法一句擊敗硬頸爸爸，終軟化接受其好意。帖文引起熱議，網民都大讚護士「口惡心善」，「好多洋蔥啊！」

有診所護士網上發文指，遇到一對父子來看醫生，發現爸爸口罩尺碼不合，一問之下還要是兒子戴過的口罩。（示意圖，非涉事診所）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

faceook專頁「診所低能奇觀」版主周一（9日）發文，指日前在診所工作期間，遇到一對父子來看醫生，她發現爸爸的口罩特別細小，不合臉型，查問後才得知他戴着兒子用過的兒童口罩。有好心同事送上全新口罩，讓爸爸替換，但他卻堅持不換，還諸多推搪。

↓↓↓ 護士勸掂硬頸爸對話全記錄 ↓↓↓

+ 11 + 10 + 9

最終那位爸爸願意更換正常尺碼的正常口罩，版主亦發現該護士同事竟偷偷將私伙口罩放在藥包內，「雖然同事語氣係惡啲硬啲，但係佢心口好淋」，非常有愛。版主還溫馨提醒大眾，稱「戴唔啱Size（尺碼）口罩，好似着錯底褲咁戚袋袋」。

網民都大讚帖文充滿愛，「你同事咁有愛嘅」、「點解我覺得好多洋蔥」，又指有時對待硬頸中年人都要直接些，「好型呀同事」。不過有網民則指態度可以稍稍溫柔一點，「正常男人畀人兜口兜面話會覺得尷尬」。