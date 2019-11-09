男友陪住院1個月　偷聽護士交代病情　一個誤會令台女崩潰爆笑

「那是我男朋友！」台灣一名女網民日前在facebook分享一次爆笑經歷，她指自己因左腹痛住院快一個月，男友每晚都來照顧她，不料有天聽到護士交代情況時，一個天大誤會讓她忍不住在病床上爆笑起來。

台女日前在fb群組「爆怨公社」，笑稱要替男朋友抱怨一下，她指自己因左腹疼痛前後往院快一個月，而男友則每晚都來醫院陪伴，早上上班。她表示，醫生一直叫她不要吃油，每天要吃的東西也都給他評估過，她每天除了吃粥和青菜，其他什麼都沒有，「吃粥吃到快要懷疑人生了」。

不過，沒想到在醫院內過活也有笑料提供，有天她無意間聽到護士交更時，正交代自己的病況和背景，護士一個誤會令當時躺在病床的她不小心大笑起來，「護士前天才問過我一次，那是我男朋友！」，不禁笑言：「是我太年輕還是他太老？」

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帖文一出笑爆網民，「爸爸真偉大」、「她沒說兒子就好了」，有多口嘴網民則指，「還好吧頂多叔叔而已，爸爸太誇張了」，樓主則回應稱：「男友要心碎了」又指他才剛剛過30歲生日。有人安慰稱，「好的男人，可以讓妳變小孩，不需要長大」、「人家只是老起來等」。

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