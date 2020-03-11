耳溫槍都會用錯？台女星量體溫忽高忽低　原來做漏一個動作

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參加過選秀節目《超級偶像》的台灣女星張語噥，日前發現自己體溫測量出來偏高，再加上又冒冷汗，懷疑是否感染肺炎，結果到診所看醫生，才發現是一場烏龍。

《超級偶像》出道的張語噥在《凹嗚狼人殺》表現亮眼深受網民關注。（IG@sammymimi3）

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張語噥在社交平台上透露：「昨天晚上我突然覺得有點冷 那種冷是發燒會畏寒的那種冷」，結果她使用耳溫槍量體溫時：「一耳36.8 一耳又37.8」，她懷疑耳溫槍可能壞了，於是就不管決定先去睡覺，到了半夜發現自己像是退燒後的冒冷汗，就先打給經紀人取消工作，還撥打防疫專線請教：「但是防疫人員跟我說我症狀聽起來沒有像肺炎 我可以去附近診所就診～」

張語噥半夜發燒冒冷汗，懷疑自己感染肺炎。（IG@sammymimi3）

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張語噥第二天一早就趕緊去看醫生，但是量出來的體溫只有35.5、36.2，醫生還說：「離發燒還很遠」，並貼心的教她如何使用耳溫槍：「原來是我量耳溫槍的方式不對 應該要把耳道拉直量才準～」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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