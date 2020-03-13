新冠肺炎 |意大利男笠超巨型大圓枱出街　身旁1米變「無人禁區」

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響歐洲，意大利已有逾萬宗確診病例，疫情嚴峻。世界衞生組織（WHO）周三（11日）宣布疫情屬「全球大流行」，各地民眾奇招盡出以免染病。一名意大利男子近日採用破格的「紙板防疫法」，笑倒一眾網民，他套上半徑約1米的超巨型圓形紙板外出，確保無時無刻都與路人保持安全距離。

【另類防疫法】意大利一名男子近日揹着半徑約1米的圓形紙板外出，以隨時與他人保持安全距離。（Twitter影片截圖）

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截至周四（11日），意大利新增2651宗確診個案，累計15113宗，至少1016人死亡。世衞早前提出多項公共衞生建議，其中包括外出時與他人保持最少1米距離。繼過去的果皮、文件夾、護墊等創意「改裝口罩大法」，意大利一男子就想到另一招數，確保自己身旁1米範圍內「無人能及」。

新冠病毒疫情下，民眾各出奇招防疫：

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該男子最近現身於意大利羅馬的特斯塔西奧市集（Testaccio market），他揹着一大塊圓形紙板，手持長棍夾子以拿取東西，途人不忘拍片記錄有趣一刻，問道紙板有何作用，男子隨即回答：「（為了）冠狀病毒！」拍片者也忍不住讚賞他的創意，並把影片上傳至社交網站。

（每日郵報）