【新冠肺炎】新天地三大招數吸金　李萬熙身家破百億未計教會收益

韓國自爆發新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）以來，「新天地教會」一直被指是造成大規模擴散的源頭。教會早前捐出120億韓圜（約8000萬港元）抗疫卻遭拒收，意外爆出教會的雄厚家底，外界關注新天地及其教主李萬熙的巨額「身家」，並揭發他們主要的收入來源，教徒平生都要捐獻，以獲得天堂的「入場券」。

韓國新天地教會早前宣布捐出120億韓圜（約8000萬港元）助大邱抗疫，卻遭慈善組織拒收；掀起外界關注教會及教主李萬熙的巨額身家。（Reuters）

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韓國華僑Youtuber「DenQ」最近整合韓媒報道，統計出李萬熙資產高達100億韓圜（約6400萬港元），包括首爾江南區市值約30億（約1923萬港元）的住宅、京畿道市值約50億（約3208萬港元）的「平和的宮殿」，以及一套5.5億（約353萬港元）的別墅，及其他名下土地物業。

不計教主個人資產，新天地教會在韓國有55個教會、266個宣教中心和801處不動資產；在海外31個國家也有28個教會。新天地在2017年公開的資料，教會年收入直達2700億韓圜（約17.3億港元），而所有資產市值1萬億韓圜（約63.8億港元）。

影片另提及新天地的三大收益來源，其中教徒的獻金和罰款，以「第二位耶穌」自居的李萬熙聲稱世界末日時可帶14.4萬人到「天堂」，大批教徒為了成為其中一員，平生每個月都會捐出各種獻金。對於未能拉人入教的教徒，教會更要罰款100萬韓圜，繼而將部分罰款發放予吸納最多教徒的人，亦即李萬熙本人。

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其次，新天地自設商店供教徒消費，例如強逼他們購買李萬熙「講道」的光碟。第三，教會經常以「使命」和「慈善活動」為由，要求教徒提供免費勞動力，過去曾有脫教者起訴李萬熙「剝削」他們的勞動力，法庭最終判其部分勝訴。