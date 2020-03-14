新冠肺炎︳台灣小學生用LEGO製酒精消毒機械人　引外媒採訪讚創意

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情未有在台灣大擴散，但當地小學生就想出一些抗疫妙計。高雄林園國小的一班小學生，利用LEGO來組裝酒精消毒機械人，只要學生伸手接近就會噴出酒精，讓學生不必觸碰就消到毒，而整個機械人看來起似個玩具，吸引學生上前潔手。這發明更吸引了《路透社》到校採訪，並大讚學生有創意。

高雄林園國小的同學同消毒機械人清潔雙手。（路透社影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

新冠肺炎疫情未有在台灣大爆發，各界都盛讚是台灣落實防控措施迅速有功。早前，高雄林園國小的學生就用LEGO製作了一個酒精消毒機構人，希望用LEGO吸引學生保持手部清潔。

負責製作的機械動力社同學說，機械人用LEGO及程式做成，當超音波感應到手部後，會自動噴出酒精。具體原理是在機械人上方裝一個超音波感應器，就像捕魚採用的聲納理論，當超音波感應到有物體接近時會啟動摩打，推動前方控桿按壓出消毒酒精，過程中同學不用觸摸機械人，他們還在底台放了其他樂高裝飾，整個看起來就像玩具。同學們亦在機械人上裝了錄音套件，噴出酒精後會說「洗手好棒棒」。

老師說學生做機械人最難是寫程式的部分，小學生要花較多時間理解。（BBC影片截圖）

因應新冠肺炎爆發，指導社團的老師認為可借助機械人防疫，就想用孩子愛的LEGO來做機械人，製作過程同學覺得較難的是機械結構，例如加減速齒輪、槓桿原理等，另外就是編寫程式，小學生要花較多時間理解。

因為校方考慮到校內防疫設備不足，全校學生近1600人，要大量採購感應式消毒機成本很高，才叫機械人社團「諗諗計」。自2012年日本福島核事故發生後，校方覺得身處林園石化工業區始終有危險，所以當年成立了機械動力社，訓練學生了解機械人技術，應對居住城市將來可能發生的災難，去年他們更獲澳洲國際賽程式設計第二名。

這個機構人還吸引了《路透社》採訪報道，除了大讚他們用創意改善防疫工作，又認為台灣確診病例如此低，是因為台灣提前警示，預先採取措施防疫。

（綜合）