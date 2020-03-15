童顏F級身材玩Cosplay勁吸120萬粉絲　中國Coser成功反攻日本！

Cosplay動漫人物的發源地當然是日本，而內地Coser（角色扮演者）Yami在IG上不但有超誇張的120萬名粉絲，更曾「反攻日本」出席當地的動漫節目！Yami以20多歲之齡就已經擁有如此高的名氣，更成功衝出國際，除了因為Cosplay時「扮嗰個似嗰個」之外，當然還因為她即使脫下服裝之後，樣子一樣可愛到令人秒速融化，在豐滿F級巨乳身材加上性感打扮下，使網民們目光完全不知道應該放到那裏去！

Yami是著名Coser，擁有超過120萬名粉絲，更不時會到日本出席動漫活動。（IG「real_yami」圖片）

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Yami來自上海，是內地著名Coser之一，身為一名已經是2字頭的90後，她卻擁有仍然如小妹妹一樣的童顏臉容，一對大眼睛加上櫻桃小嘴亦都相當迷人。雖然樣子是小朋友，但身材卻存在超級落差，因為Yami的F級身材大得令人甚有壓迫感，絕對不是「小」朋友，而且她不時都會穿低胸、泳衣、緊身衫等等，大曬自己的身型線條，令網民都目不暇給！

Yami曾經上載素顏照，回應網民批評她化妝太多。（網上圖片）

Yami經常都會更新自己的生活近況，而且會大派福利照！（IG「real_yami」圖片）

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Yami人氣之高，除了樣子身材之外的一大原因，當然是她不時都會出國參力動漫活動，至今她已累積多達120萬名IG粉絲人數！Yami曾經被批評化妝太多，而她亦曾經上載一張自己的素顏照，令很多人都感嘆她即使沒有化妝都「很可以」，甚至有大量人搶着要娶她做老婆！

（綜合）

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