90後獲封「激萌電眼Coser」性感Cosplay一樣得　鏡頭背後夠清純！

受歡迎的Cosplayer，大都可愛又夠萌，內地Coser「Borusushi_ hobbyis」（簡稱Borusushi）就以電眼及豐滿身材，俘虜不少粉絲。她除了「Cos邊個似邊個之外」，平日換上便服亦一樣迷人，形象百變通通輕鬆Carry！

Borusushi的《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姐》中的櫻島麻衣兔女郎打扮。（微博「Borusushi」圖片）

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Borusushi是一名只有23歲的90後，當Coser已有一段時間，在Cosplay界都有一定名聲。由於外表童顏，一對眼睛大得來又有一種特別的魅力，令她獲得「激萌電眼Coser」的封號。玩得Cosplay或多或少都會有性感打扮，Borusushi身形或許未算高挑，但由於她全身「該肥的肥、該瘦的瘦」，每每都能造出令人甚有「壓迫感」的視覺效果！

Borusushi亦會分享自己脫下Cosplay後的打扮。（IG「Borusushi」圖片）

Borusushi在Instagram及微博上都有分享自己的多個Cosplay造形，例如《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姐》中的櫻島麻衣兔女郎打扮、《工作細胞》中的血小板、《五等分的花嫁》中的中野三玖等等，每次都扮得入型入格，甚有神韻。

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脫下Cosplay服裝後的Borusushi亦都會經常分享自己的生活日常，或是周遊列國時的體驗。便服版的她大多時候都會收起性感，比較撲素的衣着及化妝就令她轉身成為清純美女！

Borusushi在IG上有多達28萬名粉絲，每次更新普遍都有萬幾兩萬Like之多，足證粉絲反應夠晒熱烈。除了大讚可愛靚女之外，更不時都有人直接表白愛意，希望可以與Borusushi拍拖結婚！

【熱話#同場加映2】（01製圖）

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