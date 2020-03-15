【新冠肺炎】「意大利模式」疫情恐陸續出現　歐洲多國或步後塵

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，意大利確診人數升破2萬宗，累計死亡人數1441人。分析指出，數據顯示美國及歐洲大部分地區的疫情，落後意大利1至2周，相信這些國家恐怕最終會像意大利一樣，迎來大爆發。

疫情倒「U」形曲線

肺炎疫情在意大利大肆虐，從數據所得的線形圖推斷，意大利的疫情有如倒「U」形曲線，預料會在升至頂峰後下跌，但大量的病例，仍對醫療衛生系統構成嚴重打擊。

當地有醫院不堪重負，床位及醫療用品短缺，並「接近飽和」，有專家更提議放棄老弱患者，優先照顧死亡率較低的年輕患者。

新冠肺炎：疫情在意大利大肆虐，專家提議放棄老弱患者，優先照顧死亡率較低的年輕患者。（Reuters）

意大利軌跡

分析指出，歐洲多國領袖對疫情掉以輕心，錯誤地認為疫情可以得到遏制。而事實是歐洲大部分地區的疫情軌跡，可能很快會追上意大利。

隨着病毒在社區傳播，確診病例總數約每2天增加1倍。分析相信，按照目前軌跡，德國、法國、西班牙、英國、瑞典、比利時、挪威及瑞士，都將很快錄得與意大利相同數量的感染個案。

新冠肺炎：疫情在意大利大肆虐，分析指出，歐洲大部分地區的疫情軌跡，可能很快會追上意大利。圖為意大利一所醫院。（Reuters）

防疫策略的賭注

各國均希望避免疫情大爆發所帶來、對醫療系統壓力，並採取嚴厲措施，包括停課及禁止群眾聚會等。其中西班牙封鎖4個城鎮，捷克就會在16日起「鎖國」。有人質疑這些措施是否為時已晚。

有專家及政府就認為要使用「壓平曲線」（flatten the curve）的策略：透過隔離等措施減緩病毒傳播速度，令疫情不會立即給醫療系統帶來壓力。

德國總理默克爾（Angela Merkel）3月10日曾指出，德國將在更長時間內與病毒鬥爭，因此現在重要的是，減緩病毒的傳染和傳播速度。

英國政府並無與別國一樣迅即採取嚴厲措施。當局認為，距離疫情高峰期仍有14周時間，行為科學模型表明，若嚴厲措施過早實施，公眾會感到厭惡。

英國政府首席醫療顧問惠蒂（Chris Whitty）解釋，如果太早實施，人們遵從這些措施的熱情會在疫情高峰時用盡。