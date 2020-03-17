DONKI驚安殿堂賣口罩55蚊一盒　網民記錄返貨時間　教你幾點排隊

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情繼續蔓延，搶購口罩成為持久戰，市民都四出搜羅。有網民在facebook群組「報料」，連日來記錄驚安の殿堂唐吉軻德（DON DON DONKI）香港店出售口罩的情報，發現該店數天來差不多每日都會翻貨，又詳細記下何時開始有排隊人龍。

有網民發現位於DONKI驚安之殿堂尖沙嘴店，連日來都有口罩出售。（資料圖片）

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有網民連日來在facebook群組「香港口罩市場及價格報料區！（突發返貨／第一手消息／黑店檢舉）」發文，詳細記錄DONKI每早售賣口罩的情況，指驚安之殿堂多數會在早上8時半至9時左右開賣，而排隊人潮則於凌晨2時許就出現。

↓↓↓ 網民詳細記錄DONKI口罩開售情況 ↓↓↓

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以本周日（15日）為例，樓主凌晨2時半經過DONKI尖沙嘴店時，已有約30至40人排隊，直至7時許開售前，已滿了6行人龍，約300多人排隊。當日該店共提供約480盒50個裝成人口罩，只售55元，價錢合理。

樓主亦有記錄其他日子出售口罩情況，開售時間和排隊人數跟周日差不多，除了盒裝口罩，驚安之殿堂亦有出售一包7個裝「超立體」口罩，每人限購兩包，另有一盒30個裝女裝口罩，以60元一盒出售。