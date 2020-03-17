美股熔斷｜股市續跌連登仔分享投資語錄　股神巴菲特睇完都嚇親？

昨晚（16日）美股繼續大跌，道指創史上最大單日點數跌幅，收報20188.52點，跌2997.1點或12.93%，即使美國聯儲局早前突然宣布減息1厘又重啟量寬亦都未能救市。就連股神巴菲特都直言，近日股市的超大波幅及恐慌情緒是「活着89年來，都是首次遇上這種事」。連登討論區就有網民分享「連登投資語錄」，指裏面的10句說話「巴菲特看完也失禁」，內容亦都十分之有「啟發性」！

帖文標題為「巴菲特看完也失禁！震撼整個華爾街的十句連登投資語錄」，當中10句說話涉及的範圍很廣泛，包括投資失誤、對香港股市的形容、投資心態等等：

↓↓↓ 連登投資語錄 ↓↓↓

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1. 極限牛熊無論如何接近打靶，只要懂得選擇，依然有險可守。

2. 擁有市價過億的比華利山豪宅，只不過代表你富有；擁有香港的納米盤，才代表你了解房產市場。

3. 巴郡（Berkshire Hathaway）裏頭的基金經理來香港玩牛熊證只生存到三個交易日。

4. 如果政府強迫市民月供MPF，市民應該要有把MPF投放於衍生工具致富的權利。

5. 勇於承認錯誤是多餘的，因為你只是未成功。本多終勝。

6. 今天他可以坐在陰涼處，因為很久以前他種了一棵樹。但他選擇了種樹而不是種大麻，是一項投資失誤。

7. 就業耽誤了你炒股的才華，失業才是令你不斷向上的源動力。

8. 女性找男朋友是長線投資，而從事性工作就是把自己的身體短期槓桿。

9. 如果模擬倉讓你有數百萬的獲利，則證明你有天份，不妨借盡一點，操作真倉時認真的你絕對會讓市場嚇怕。

10. 有錢未必一定快樂，但至少可以讓你傷心地取笑窮人。