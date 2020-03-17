作家藍橘子問土匪雞翼點解唔係3隻就5隻　譚仔三哥絕密解畫

香港有不少人久不久就要幫襯一下譚仔或譚仔三哥，除了米線外，招牌之一的土匪雞翼也是食客心頭好。網絡作家藍橘子日前發帖問出不少譚仔迷內心疑惑，「為何土匪雞翼只得三隻和五隻…是單數不是雙數？」網民狂估都不及譚仔三哥現身留言，絕密破解令大家忍不住爆笑。

土匪雞翼唔係三隻就唔隻，堅持單數非雙數，譚仔三哥爆笑講點解。（譚仔三哥FB）

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藍橘子日前一則表明「非廣告、真心問」帖文，問出一個網民都很想知道的世紀難題，那就是，「為何土匪雞翼只得三隻和五隻…是單數不是雙數？」他指每次和女友去吃時，誰吃最後一隻成了他們「感情決裂的導火線」，又搞笑稱基於「公就你贏，字就我輸」定理，每次兩人同行叫5隻土匪雞翼，他總吃不到最後一隻。

惟他其後發現，一個人幫襯獨吃3隻，竟然沒有很爽的感覺，又感慨稱「原來老板用心良苦，想我們知道這世上有一種味道，叫陪伴。」

譚仔三哥米線的小編在帖文留言，笑稱「三五成碟」具體原因未明。（「藍橘子」fb截圖）

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網民激烈討論，答案超有創意，其中一人直指「因為土匪都是三五成群」，不單被藍橘子選為最佳答案，還成功引出「藍剔」譚仔三哥米線的小編真身留言，直指土匪雞翼「三五成碟」是上世紀末定下來的，具體原因未明，「真係要考究下」。

小編又笑言或真如該網民答案所言都唔定，仲搞笑叫這位創意爆燈的網民私訊，稱會送他一碟大的土匪雞翼，並強調「依舊係五隻，唔係六隻架。」

小編其後在帖文留言區推舊PO，原來去年4月三哥曾出PO講食土匪雞翼二人同行總要一人犧牲，背後原來有4大搞鬼理念，十分鬼馬！