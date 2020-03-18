遭繼父暴打丟出門外　母目擊隱瞞18小時不送院　台4歲童不治

台灣彰化縣鹿港鎮發生一宗駭人的虐兒案，30多歲男子疑因忍不住4歲繼子哭鬧，用棍毆打他，再把他丟出門外，後來男童母親趕緊將他抱回屋內，卻沒送院治理，直至翌日晚上，男童突然不再傳出哭聲，母親發現他突然斷氣，二人才趕緊呼叫救護車，男童送院後不治。

男童母親把兒子抱入屋，不過未有帶他去看醫生，直至晚上9點男童停止哭聲，母親發現男童已沒有氣息。（facebook圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發在彰化鹿港鎮，該名陳姓男子14日晚間疑因受不了哭鬧，毆打4歲謝姓繼子，陳男持續毆打男童直到15日凌晨，再把他丟出門外的馬路邊，最初有傳男童母親返家時發現兒子已死亡便立即報案，但調查後發現母親是目擊兒子被痛毆，男童母親把兒子抱入屋，不過未有帶他去看醫生，事隔18小時，直至晚上9點男童停止哭聲，母親發現男童已沒有氣息，才報警揭發事件。

法醫檢驗後，發現男童頭部、身體等多處都有棍狀瘀傷，並有血胸，出現內出血情況。警方調查，發現陳男歐打繼子竟只是因為男童不乖乖吃飯、頑皮把口水塗在鏡子上等，陳男要男童罰站，甚至罰跪，但男童一直亂動，到深夜還不斷哭鬧，一怒之下重重地教訓他。

據了解，男童的生父正入獄服刑，謝女與他離婚，育有3子，謝女和陳男在交友軟件認識陳男，於今年1月初結婚，謝女之後帶着3個孩子住進陳家。

陳男疑因受不了哭鬧，毆打4歲謝姓的繼子，因殺人罪被捕。（網上圖片）

陳男因殺人罪被捕，彰化地院指出，被告承認將男童丟出家門，但否認有殺人意圖，而男童母親亦有有串證之嫌，而且陳男曾因另外的案件有2次通緝紀錄，裁定被告應予羈押，並禁止接見通信。政府亦已派社工評估其他同住孩童的安全，並為他們安排住所。

（綜合）