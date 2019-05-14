85歲台翁拒喝湯　遭兒子暴打到臉瘀斷肋骨　疑犯被揭曾持刀刺傷父

五十五歲謝姓男子酒後只因八十五歲老父喝不下竹筍湯，涉嫌徒手打斷老父兩根肋骨後逃逸。警方調查，他數年前也曾持刀刺傷老婦而入監，前天深夜拘提躲了五天的謝，依家暴、重傷害罪嫌移送，檢聲押獲准。

新竹縣警竹北警分局本月六日晚上接獲報案，指謝酒醉後毆打父親，趕抵發現謝父已被送醫，謝不知去向。老翁到院時滿臉瘀青，整個頭部腫大，經過院方診斷，肋骨斷了兩根，迄今住院中。

家屬向警方說，當天吃晚餐時，謝端一碗竹筍湯要父親吃，但謝父因「吃飽無法再吃」拒絕，謝就失控將湯往父親身上潑，並對老父拳打腳踢。警方依現場人員所述，認定是家暴事件，立刻通報新竹縣政府社會處；第二天，家屬也向新竹地方法院聲請保護令。

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謝躲了五天，前天深夜偷偷跑回家睡覺，警方接獲消息，持拘票趕到謝家逮人。謝到案後供稱，和父親感情原本就不好，常吵架，「與父親早就是陌生人」。當天他喝醉了，不記得發生什麼事。警方說謝有毒品、傷害等前科，長年酗酒，多年前就曾在吵架後拿刀刺傷老父，遭判刑五個月；三年前出獄搬回家，常喝酒失控。

謝的胞姊也說，弟弟曾拿刀作勢追砍，家人長期活在暴力陰影下，都不太敢回家，「這次打成這樣，老人家怎麼受得了」。此案引起社會公憤，有民眾在社群對謝人肉搜索，並號召網民修理「不肖子」；警方呼籲鄉民保持理性，勿私刑遂行正義，影響社會秩序。

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