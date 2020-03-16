【新冠肺炎】貪平機票堅持出遊　男子返台後確診連累公司停業

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，在台灣，中央流行疫情指揮中心周日（15日）指當地新增6宗確診案例，創單日新高，全為外地輸入個案。有網友在當地討論區「爆料」，聲稱其中一宗個案患者是一名外商公司的男僱員，出發前同事已多番勸說，惟男事主因機票便宜而堅持出遊，且向公司訛稱並非外遊，結果返台後確診，連累全公司無法運作。

帖文指出，該名男子出發前，同事不斷勸說「不要去」、「很危險」，但他認為「機票便宜」，堅持出遊，但就向公司訛稱「只是在台灣旅遊」；他返台後出現病徵，檢測證實確診，導致全公司被迫停業。

事件引起網民熱議，紛留言批評「自己中招又要連累身邊人，自私至極」、「公司可以向他要求賠償嗎？」、「心存僥倖貪小便宜心態，不適合隨心所欲的輕率決定，遇到了後悔莫及，保護自己也保護他人」。

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對於上述個案，台灣衛生福利部回應稱，不會公布案例背景。同時，中央流行疫情指揮中心表示，已對韓國、伊朗、意大利等32個國家列出第三級警告，呼籲民眾如非必要，盡量避免前往當地。

社區防疫組副組長莊人祥指出，若民眾要去已列入第三級警告的國家，必須提出正當理由，例如公司指派商務或公務行程等，以旅遊的名義則不獲允許；至於旅客因應第三級旅遊疫情建議而要退款，目前仍在擬定相關辦法，最快周一（16日）公布。