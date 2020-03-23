新冠肺炎｜澳牛因應疫情停業三周　網民讚負責任：澳牛也封關！

新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情在港愈趨嚴峻，佐敦老牌茶餐廳澳洲牛奶公司（Australia Dairy Company）「澳牛」，也因應疫情，於周四（3月26日）起暫時停業22天，至4月中再會食客。

網上瘋傳一張澳牛貼出通知的照片，指因應疫情將會停業三周。（網上圖片）

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網上瘋傳一張澳牛的通告，餐牌下店方指為顧客及員工着想，決定休市三星期，3月26日至4月16日間暫時停業。網民大讚「澳牛好波」，直指店方作出了負責任的抉擇，又指回流人士隨時去「打卡」，有關決定十分英明。

近日新冠肺炎疫情影響飲食業，有網民指澳牛貼心提供消毒物品。（fb圖片）

有人嫌澳牛叔叔粗聲粗氣，有人卻讚他們內心溫柔！

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佐敦老牌茶餐廳澳洲牛奶公司（澳牛）以招牌炒蛋「光速餐」聞名，店員喝罵食客的獨特服務態度更成為賣點之一。（網上圖片）

有網民搞笑指看圖時錯重點，因三色餐牌太搶眼，第一下忍不住先看茶餐索價46元，「真係旅遊區價」，有人感嘆自己由茶餐20多元起幫襯，見證餐價上升堪稱真正老顧客。