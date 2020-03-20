新冠肺炎︳台灣都爆搶購潮廁紙雞蛋被掃清　女主播：這個世界瘋了

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球肆虐，台灣的生活品供應一直不成問題，甚至口罩都由政府配給，但早前卻和其他地區一樣出現「廁紙之亂」，全民瘋搶紙巾。這波搶購潮未有完結，最近又突然開始「囤糧」，搶購即食麵、罐頭等食物，情況令人匪而所思。台灣女主播陳海茵都在專頁發帖，說今天（19日）去買菜時，發現許多東西被搶光，連雞蛋都沒有，大呻「這個世界瘋了」。

繼搶廁紙後，台灣再出現搶購潮，搶即食麵、罐頭等食物，連雞蛋都被掃光。 （「新聞主播 陳海茵」fb圖片）

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新冠肺炎疫情未有在台灣大擴散，當地政府亦被讚防疫措施控制得宜，所以沒有管制民眾外出，也沒出現物資短缺的情況，但早前還是出現搶廁紙的情況。這波搶購潮未有完結，日前又出現搶食物現象，有網民稱昨晚（18日）到當地超市全聯購物時，發現即食麵及罐頭被瘋搶。

網民不清楚搶購潮消息源頭，有人認為是當地確診人數過百，觸動到民眾神經，但有人則質疑是有人發假消息，「又有什麼智障的Line訊息了嗎？」除了食物，廁紙再被瘋搶，「又要搶衛生紙啦！到底大家的屁股用量多大」、「上次才搶過」。

英國民眾搶購情況↓↓

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原因不明的搶購潮影響不少人，台灣女主播陳海茵也在fb專頁分享，稱早上到全聯買菜時發現「只人潮洶湧、大排長龍、連推車都沒了！衛生紙、蛋都被搶光光！結帳排隊排好久…世界真的瘋了」，她提及早前已有記訪問台灣的廠商，都說台灣的物資很充足，目前現象是部分物品被瘋搶，店家的補貨速度追不上民眾的掃貨速度，希望大家購物時應「留一點給真正需要的老弱婦孺」，更忍不住反問「疫情跟衛生紙有何關係」、「自私真的比病毒可怕」。

（綜合）

日本民眾搶購潮↓

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