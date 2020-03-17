疫情下超市搶購潮只賣剩菠蘿Pizza　意大利人：捍衛尊嚴死都唔食

對於意大利人來說，吃一塊菠蘿薄餅比捱餓更難受！新冠肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐全球，意大利更是重災區之一，確診人數已超越24000宗，全國已實施封鎖措施，市民紛紛到超市搶購糧食物資，貨架都變得空洞，但有網民發現只有一款夏威夷薄餅無人「吼」，當地人更揚言：「寧死不吃！」

有意大利網民在Twitter分享一張照片，只見超市急凍冰櫃被搶購一空，就只賣剩一款含有菠蘿的夏威夷薄餅。（Twitter「bianco222」圖片）

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有意大利網民在Twitter分享一張照片，只見超市急凍冰櫃被搶購一空，就只賣剩一款含有菠蘿、火腿和芝士等餡料的夏威夷薄餅，「我們可能會死，但會死得有尊嚴」，暗示即使餓死都不會吃有菠蘿的薄餅。

↓↓↓ 意大利人4個不吃菠蘿薄餅原因 ↓↓↓

其實正宗的意大利薄餅是容不下菠蘿的，在港經營餐廳的意籍大廚Marco Maggio接受《香港01》訪問時曾指，絕對不會在薄餅上加菠蘿，形容這樣「太噁心」。意大利人不會在薄餅上加甜味，故不會將菠蘿、蘋果作為薄餅配料，只會加上莎樂美腸、巴馬火腿、海鮮、芝士等等。

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+ 3 + 2

在香港連鎖店吃薄餅，差不多全部款式都有菠蘿配料，有網民笑言如果在意大利開店，「會唔會一開店就被人燒舖？」、「香港發明嘅Pizza都係大逆不道！」又指近日推出的菠蘿加肉丸薄餅，直情是「一個Pizza激嬲意大利同瑞典兩個國家的人」。