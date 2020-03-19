【欲哭無淚】英國媽辛苦搶購18卷廁紙　被阿仔當玩具玩極悲劇

在新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）威脅下，各地民眾都陷入恐慌，多地超市都出現搶購潮，紙巾就是其中一名個最為搶手的目標。英國一名母親成功搶來18卷廁紙，想不到被孩子當成玩具，丟入裝有水的浴缸內，讓母親大感崩潰。

大量的玩具和雜物被浸在裝了水的浴缸內，並漂浮着很多爛了的紙巾，如紙漿一樣。（Ed Cumming Twitter圖片）

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居於英國漢普郡的卡明（Ed Cumming）在Twitter上分享圖片，可見大量的玩具和雜物被浸在裝了水的浴缸內，但這並不是清澈的水，反而漂浮着很多爛了的紙巾，如紙漿一樣。

卡明指，相片是她朋友的情況，她的朋友難得在超市買了18卷廁紙，卻全都被孩子丟入水當玩具了。

有網民認為卡明朋友囤積廁紙的行為不可取，「希望弱勢社群不會因為她的自私而受影響」、「那是可恥的浪費，為她囤積感到羞恥，再看着他們這樣浪費了，這不好笑」，亦有人笑言可以曬乾紙巾再用。不過也有人對當事人感同情，「看到這樣的情況一定很崩潰」。



同場加映：多個國家都出現搶購潮

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