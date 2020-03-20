深井1500呎住宅裝修奇特　3個女一間房如宿舍　落地玻璃整仿窗台

香港人多地少，小小蝸居靠高超裝修技巧盡用空間，不過近日一間1500呎住宅奇特裝修引起網民關注，被指成功將千呎空間大幅縮小，「搞到好似得幾百呎活動咁」，不單止3名女兒要迫在同一間房，變相提早適應大學宿舍生活，其他家具亦走「晒位」路線，令網民感到莫名奇妙。

有線節目介紹一個位於深井帝濤灣浪琴軒的1500呎單位，雖然是2011年的節目，但再次上載仍引起大量網民瘋傳熱議。（《我要睇樓》截圖）

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有線電視近日在YouTube頻道上載節目《我要睇樓》的其中一集，介紹一個位於深井帝濤灣浪琴軒的1500呎單位，雖然是2011年的節目，但再次上載仍引起大量網民瘋傳熱議。

香港樓最怕窗台大，屋主卻要求設計一個可儲物的仿窗台，正正擋在客廳落地大窗前，上面裝設皮製梳化墊供4至5人坐下，據設計師解釋原來屋主稱周末時會邀請朋友到訪。

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另一個令人傻眼的是「斜坡鞋櫃」，顛覆一般設計追求「慳位」的認知，主持陳啟泰見到時都忍不住問「呢個瀡滑梯係咩嚟？」、「點解唔可以垂直？」設計師則回應稱因45度角線條比較好看。

另外，設計師亦按業主要求將兩房打通成一房，供3個女兒使用，每人各佔一張高架床，下面則是書枱和櫃，打開房門一刻猶如置身學校宿舍一樣，難怪被嘲笑「可以提早適應」。而且房間內不裝設電腦，女兒要上網都只可以到主人房使用，以監察她們上網習慣及控制作息時間。

有網民批評700幾呎的單位都做到三房間隔，「千五呎反而得兩間房，呢個簡直係奇蹟！」、「千呎豪宅都要瞓碌架床」，不少人又認為屋主沒考慮到3個女兒感受，「感情幾好都好，大個都需要私人空間」，笑言不如打通全屋，「全家一齊冇私隱」。