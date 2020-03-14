生活百科｜屋企想裝修到酒店咁款？　裝修佬教5個設計貼士變時尚

文：裝修佬 不少人喜歡住酒店，但酒店房空間偌大而不用儲物，一般400呎住宅，又如何可以營造出酒店式公寓的室內設計呢？以下給大家幾個小貼士。

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1.隱藏儲物空間 保持廣闊

酒店式公寓著重廣闊感，而很多香港人卻都喜歡「一有位就造櫃」。想營造酒店風格就必須取捨。如果真的需要，也盡量將儲物空間以地台等方式隱藏。

2.光線不要太明亮 增加舒適感

酒店是休閒的地方，燈光不應太明亮。因此，自然光源較充足的地方會比較適合。昏暗的氛圍亦可營造classy的感覺。

3.注意開放式設計 令單位一體化

盡量打通區間，或善用玻璃區分空間。廚房亦可透過利用開放式設計令空間感增加。櫃亦不必要全造櫃門。

4.不要古板 為單位增添特色

精品酒店的精緻度可透過細節呈現。選擇飾面時不要太過保守，尤其是在放置物品後，飾面的紋理會被大範圍遮擋。

5.找對的公司

有些人會將自己喜歡的照片給設計公司「照著造」，但照片很多時只是「照騙」，燈光效果和空間感都不反映現實，而且要做到相片中一模一樣的細節，需要設計公司跟廠方多番協調，否則起貨時很容易發現設計相似但感覺「大降格」。

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）