新冠肺炎︳番梘洗手搓極唔見泡　美國女3日後發現真相惹網民恥笑

在新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情下，除了戴口罩外，勤洗手同樣是防疫工作重要一環。不過在美國俄勒岡州波特蘭（Portland），一名女子卻連續用「番梘」洗手多天後，因搓手時從未見有泡沫而生疑，才發現自己用的是一塊車打芝士，引來大批網民「恥笑」。

一名美國女子用了3天「番梘」洗手，最後發現其實用的是車打芝士。（Reddit圖片）

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美國女子麥莉（Miley）日前在社交平台Reddit上傳「芝士照」，分享這則尷尬趣事。她解釋，自己平時用洗潔精洗碗後，都會用一塊無味的番梘洗手，以保養皮膚，但最近卻察覺用「番梘」時一直沒有泡沫，在第3天才發現放置洗手台的竟是車打芝士。

麥莉事後回想為何放番梘的地方會變成芝士，認為有可能某一晚喝醉後，順手誤放了一塊車打芝士。帖文一出，很快便有超過100則留言，大批網民因麥莉的無厘頭舉動笑哭，「老實說，這塊車打芝士真的像番梘」、「說不定這樣對皮膚更好」；有人更突破盲點好奇提問，「那是不是代表你把番梘放到雪櫃了？」希望她盡快去查看。

（太陽報）

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