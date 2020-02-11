【武漢肺炎】勤洗手別忘護手　過度清潔或致濕疹　醫生提3個重點

洗手、洗手、洗手！新型冠狀病毒引起的武漢肺持續蔓延，勤洗手成為最有效的防疫方法，不過台灣一間皮膚科診所近日在facebook發文，指發現患有手部濕疹的兒童有所增加，相信與武漢肺炎有關，若過度清潔皮膚或會引發接觸性皮膚炎，又提醒大眾3個勤洗手都要注意的重點。

有台灣診所發現患有手部濕疹的兒童有所增加，相信與武漢肺炎有關，若過度清潔皮膚或會引發接觸性皮膚炎。（fb「平安兒科皮膚科聯合診所」圖片）

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「平安兒科皮膚科聯合診所」在fb發文，指最近天氣乾燥又寒冷，是乾燥性皮膚炎好發季節，又指以往經常觸碰清潔劑的人，包括清潔工、髮型屋職員、廚工、醫護人員及家庭主婦等，都是手部濕疹好發族群，但最近發現兒童患者都有所增加，經詢問後相信與武漢肺炎疫情有關，因家長及老師很努力地提醒孩子洗手，有的還會噴酒精，或是使用酒精搓手液，但過度清潔皮膚的角質層會受傷，引發接觸性皮膚炎。

帖文呼籲「勤洗手，別忘了護手」，並提出3個注意事項：

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