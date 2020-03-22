為影唯美照以繩勒貓頸向後扯　內地攝影師否認虐貓：只是將牠拋起

攝影師以鏡頭記錄人與動物的互動，單看照片往往令人動容，但拍攝過程有時卻可以很嚇人。內地一名攝影師近日被網民指控虐貓，一張小朋友和貓咪同框的照片，被發現竟是用繩勒住貓的頸部，再疑似往後一拉，營造出「唯美」畫面。攝影師在網民炮轟下致歉，但否認虐待小動物，稱繩索只為防貓走失，而畫面意外看似是往後扯繩。

內地一名攝影師近日公開一張小朋友和貓咪同框的照片，但背後的拍攝過程令網民震驚兼憤怒。（微博圖片）

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從網民瘋傳的成品照所見，相中男童手持樹枝，面對着一隻跳起來、對樹枝非常好奇的貓，在淡黃色調及光暗配合下，畫面非常唯美，似乎拍下人類與貓咪的溫馨互動。不過涉事兒童攝影師「樂樂」其後在抖音發布影片，「自爆」照片的拍攝花絮，更稱之為「教程三部曲」，令一眾網民震驚。

為拍出唯美感，攝影師竟然先以繩子圍繞着貓咪的頸部，然後把貓拋到空中，並懷疑將繩往後一拉，最後用製圖軟件把繩刪走及調整角度。大批網民看過後非常憤怒，直斥攝影師不尊重生命，甚至為相中小孩帶來陰影，「這是人嗎？欺負小貓咪不會說話嗎」、「真希望他能感同身受一下」。

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PETA亞洲善待動物組織表示，所謂的「攝影技巧」令人可恥，強調貓是敏感的動物，用繩綁頸並拋至空中會造成嚴重驚嚇，「作為兒童攝影師，應該要為小朋友拍攝美好的回憶，而不是在他面前記錄如何虐待一隻無辜的貓咪」。

涉事攝影師周三（18日）在微博「木子兒童攝影樂樂」發致歉聲明，稱相中的是其侄兒和家貓，拍攝時因擔心貓咪走失，才用繩子固定。他承認曾將貓拋起，但強調沒有向後拉繩，「這個鏡頭只記錄下了拋的瞬間，所以大家看到照片難免誤會是用繩子在往後拽」。

（綜合）