不滿貓咪便溺鎖雪櫃懲罰　黑貓炸毛悲鳴　寵物傳心師被轟虐貓

不少寵物主人為拉近與毛孩的距離及了解牠們的想法，不惜花費金錢向自稱能與寵物溝通的傳心師求助。近日台灣一名寵物傳心師於個人instagram帳戶發布影片，疑因不滿家中貓咪亂小便，竟將牠放進雪櫃冰格，邊大笑邊責罵：「你再尿尿啊！」影片一出他即被轟虐貓，大批網民紛紛留言斥責，不料該傳心師竟留言反駁，指「生命本身就是個笑話」，有人忍無可忍將影片傳至當地政府部門舉報。

台灣一名自稱寵物傳心師的男子疑不滿家中貓咪亂小便，竟將牠放進雪櫃冰格「懲罰」。（影片截圖）

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自稱寵物傳心師的台男日前於個人instagram發布長約17秒的限時影片，片中一名長髮女子走近雪櫃打開冰格門，一開門竟看到一隻黑色貓咪全身「炸毛」正在悲鳴，狀甚驚恐。然而負責拍片的他卻一直大笑，並責罵貓咪：「你再尿尿啊，X你他X再尿啊！」

從片段內容可知，黑色貓咪疑因無在貓砂盆內如廁，惹起台男不滿，遂將牠放進冰格「懲罰」。網民看過影片均難以接受，紛紛留言怒轟其行為猶如虐貓，質問他「你不知道貓怕冷嗎」、「為什麼要虐待貓」、「是不是腦子有病啊」、「連貓尿尿都不知道為什麼，你有資格當溝通師嗎」。

面對網民突如其來的攻擊，涉事台男似乎毫不介意，一度於ig留言反擊，令網民更加不滿。（YouTube片段截圖）

面對網民突如其來的攻擊，台男似乎毫不介意，一度於ig留言反擊「為何牠要到處尿尿？生命本身就是個笑話，我是寵物溝通師，你說呢」，令網民更加憤怒。他其後將ig改為私人帳戶，不過YouTube頻道則仍然公開，有網民到頻道「洗版」留言要求他道歉，亦有人稱已將影片轉發至台灣動物保護處舉報。