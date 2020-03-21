哥哥居家檢疫　弟弟出門倒垃圾遭誤認　網民罵：接觸者也不應出門

為了防止新冠肺炎疫情擴散，政府規定從疫情警示區國家返台的民眾得居家檢疫14天，就有一名網友在臉書上表示哥哥在家隔離，但他出門倒垃圾卻被鄰居誤以為是哥哥違反規定外出，讓他很無言。貼文引起網友熱議，還有人說「倒垃圾時間的三姑六婆真的蠻可怕的」。

台灣針對歐洲申根區27國及杜拜旅遊疫情提升至第三級警告，班機旅客入境後都須居家檢疫14天，15日入境長廊排滿等候審核居家檢疫書的旅客。（中央社）

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原PO在臉書「爆怨公社」表示哥哥去年（2019）10月出國打球賺錢，最近才剛回國，因為疫情關係因此遵照規定居家檢疫14天。不過原PO昨（19）日外出倒垃圾時，竟然被左鄰右舍將他誤認是哥哥，嚇得趕緊打電話通報里長，哭著說他哥哥違反規定出門，里長還說要調監視器來看，讓原PO很傻眼。

他無奈的說哥哥從回國後到現在都待在家裡沒有出過門，而他跟哥哥又不是雙胞胎，長得也不像，不明白為何鄰居還能將他們兩個誤認。

貼文讓網友們看了紛紛發表自己看法（點圖立即觀看▼▼▼）

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