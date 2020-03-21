阿根廷人妻疑西班牙染病　回國後與前男友激情性交　累2500人隔離

「你好嗎，很久沒見，我剛從西班牙回來，很想見你。」這句話可能是情侶復合的開場白，但阿根廷一個城鎮卻因此倒大楣！新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐下，阿根廷一名人妻在西班牙旅行後回國，她相約一名前男友回家「談心」，但憶起當年甜蜜一發不可收拾。人妻向前男友表明自己有新冠肺炎病徵，但對方毫不在意隨即激情性交。前男友回鎮後還約20個朋友開派對，向朋友坦白整件事，嚇到他們報警。好死不死，該名人妻後來確診，搞到要「封市」，2500人接受隔離。

27歲阿根廷男丹尼路和有病徵的前女友性交，終累所住自治市「封市」，2500人隔離。（fb圖片）

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27歲阿根廷男子丹尼路（Danilo）住在聖地亞哥德爾埃斯特羅省（Santiago del Estero）的自治市塞爾瓦（Selva），他日前接到一名很久沒見的前女友聯絡，雖然對方已成人妻，但聽到對方說「想見你」後，他趕到老遠的的科爾多瓦（Córdoba）和對方相會。

丹尼路去了前女友家中話當年，對方表示剛剛從西班牙旅遊回來，分享了旅程經歷，但無事無幹前女友不會邀請你上屋企談心，話題由旅程深入到當年情。前女友坦白自己旅行後出現了新冠肺炎的病徵，但被慾望操控的丹尼路毫不在意，明知山有虎仍與舊愛展開激情性交。

上周五，丹尼路和約20個朋友舉行燒烤派對，酒過三巡，他一五一十告訴朋友和前女友翻雨覆雲的事，提起向前女友丈夫派綠帽的風流事沒問題，但和一名懷疑染病者性交問題就大了，他的朋友當場嚇過半死，馬上報警，警察隨同衛生部門人員趕至。參與派對的所有人及丹尼路的家人頓時成為密切接觸者，全部需要接受隔離。

事發後，該名人妻對新冠病毒檢測呈陽性，她的丈夫正接受隔離。丹尼路的老家塞爾瓦要全面封鎮隔離，2500名居民無辜受累，汽車禁止入油、酒吧、學校、商店、公共設施全部關閉，只有藥房可以營業，超市每天只能開數小時，居民要留在家中，禁止非必要活動，實際上變成一個死城。

聖地亞哥德爾埃斯特羅省省長Gerardo Zamora在Twitter上載一段航拍片，可見塞爾瓦現時街上空無一人，他說整個鎮正被警察包圍，又形容將市鎮封鎮是必須的措施，Twitter網民均大讚他的決定正確。

不過，有部分居民沒有遵守隔離令，由於塞爾瓦和鄰近的聖大非省（Santa Fe）邊界的聖雷斯市（Ceres）相連，該省省長控訴有塞爾瓦人偷走入聖雷斯市，更要求軍隊全面包圍塞爾瓦，以保證疫情不會擴散。

（總合）