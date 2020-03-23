N號房｜一文看清驚人案情　少女身體刻奴隸字眼　毛蟲放下體拍片

韓國「N號房」事件引起國民震怒，罪犯要脅至少74名受害女性拍攝性虐影片，再上傳到Telegram群組予「付費會員」觀看。案件最近爆出更多驚人細節，有韓媒記者花數月追查群組，發現當中影片慘不忍睹，例如被稱「奴隸」的少女遭成人男性輪姦、毛毛蟲放入下體等。

被韓媒統稱「N號房」的事件涉及多個Telegram群組，包括「N號房」的「1至8號房」，以及另一由他人營運的「博士房」。警方稱曾經入群觀看影片的用戶多達26萬，目前已拘捕14名「博士房」、110名「N號房」涉案人。

據《國民日報》報道，「N號房」團伙主腦是綽號「godgod」的人，他們開設8個群組並取名「1號房」至「8號房」，每個群組收取的會員費用不一，所繳費用愈高，影片內容便愈駭人。記者連月調查下發現所謂「奴隸」的受害人大多是中學生，「我親眼看到學狗叫的女孩什麼都沒穿在男廁，看着鏡頭自慰的影片」，「看起來像是中學生的女孩被關在某房間內，被成人男性輪姦」，報道更稱會員看後都會留言歡呼。

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「N號房」事發於去年2月至9月。他們在Twitter搭訕曾上傳性感照片的女性，引誘對方點擊病毒網址，取得個人資料後冒充警察威脅受害人當「奴隸」，否則便把照片傳給她們身邊的人。

另外，由自稱「博士」經營的「博士房」，同樣假借「高薪兼職」名號，利誘受害人拍裸照，其後以照片要脅拍不雅影片。他甚至要求受害人在身體用刀刻「奴隸」和「博士」的字樣，只為證明是自己的「作品」，有女孩更要在全裸下頭套內褲，或者翻白眼劇烈抖動身體地錄影，付費群組也有「毛毛蟲放到女孩下體裏，看着她掙扎」的影片流傳。「博士」趙某在上周四（19日）已被警方拘捕。

事件曝光後，韓國Twitter關於註銷Telegram帳號及刪除紀錄的搜尋大增，社會要求嚴懲營運者和會員的呼聲高漲。截至周一（23日）上午11時，分別要求公開「N號房」會員和疑犯個人資料的青瓦台請願，合共已收集超過370萬的聯署。當局將於周二決定是否根據《性暴力懲罰法》，披露趙某等人的資訊。

（綜合）