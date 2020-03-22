N號房｜韓國Telegram群組性虐案　涉74人受害　26萬會員付費收看

韓國最近爆出涉及通訊軟件Telegram的性剝削罪案，前後多達26萬名付費「註冊會員」，加入群組觀看受害女性被迫拍攝的性虐影像，至今最少有74名受害人，其中更包括16名未成年少女。事件震驚韓國社會，20多歲主腦在內的14人被捕，已有逾185萬人聯署要求當局公開涉案者身分。

韓國爆出牽涉通訊軟件Telegram的性剝削罪案，多達26萬人付費「註冊會員」，經群組觀看受害女性被迫拍攝的性虐影像，警方已拘捕主腦在內的14人。（「YTN_News」YouTube影片截圖）

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綜合韓媒報道，案件前後牽涉最少74名受害人，包括最年幼的11歲小學生，疑犯更會以「奴隸」稱呼她們。該集團利用Telegram平台犯案，他們建立多個群組，當威脅受害者拍攝性虐影像後，便會發布於各個群組，故韓國統稱是次案件為「N號房」。

首爾警方透露，綽號「博士」的團伙主腦趙某會在社交平台以「兼職」利誘，哄騙受害者拍攝露臉的裸照，藉此要脅對方拍攝淫穢影片或照片。據報「會員」需支付一定金額的虛擬貨幣入場，更分為3個級別的收費群組，費用25萬至150萬韓圜不等（約1550至9280港元），多達26萬人曾加入群組，單計最多人的群組便有2.35萬人。

首爾警方表示，「入場費」介乎25萬至150萬韓圜不等（約1550至9280港元），多達26萬人曾加入群組。圖為示意圖，非涉案群組。（Unsplash/christian wiediger）

警方表示，由2018年12月至今，已經以涉嫌「製作兒童性剝削品」罪名拘捕趙某和另外13人，其中5人正扣押。警方從趙某家中搜出1.3億韓圜（約80萬港元）的現金，估計犯罪收益可達數億韓圜。

案件曝光引起韓國社會譁然，很多人震驚團伙竟能從2018年末犯案至今，甚至有26萬人參與惡行。有人在上周三（18日）於青瓦台發起請願，要求公開「N號房」相關疑犯的身分；截至周日（22日）下午4時，已有超過185萬人參與聯署，其中包括多名藝人，如Girl's Day李惠利、歌手趙權和演員孫秀賢等。