新冠肺炎｜冰島老人院禁親友探訪　15音樂人無懼疫情戶外唱歌送暖

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續肆虐，全球多國亦有確診個案，北歐地區冰島至今共161人遭受感染。在疫情蔓延下，冰島當地多個休閒設施及商店亦暫停營業，老人院更採取臨時措施暫禁親友探訪。有居民擔心院內老人家感到孤獨又無聊，遂決定與一眾音樂人在院外舉辦小型音樂會，用歌聲向一眾公公婆婆傳遞愛與關懷。

冰島老人院更採取臨時措施暫禁親友探訪，有居民擔心院內老人家感到孤獨又無聊，遂決定與一眾音樂人在院外舉辦小型音樂會，用歌聲向一眾公公婆婆傳遞愛與關懷。（Hrafnista Garðabæ Ísafold圖片）

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冰島一間位於雷克雅未克（Reykjavik）郊區的老人院，最近因為疫情影響，自數週前已宣佈暫停親友前來探訪。一名住在雷克雅未克的居民想到89歲的爸爸住在院內，但近期亦無法見面，思念爸爸的同時又擔心他感到苦悶，於是向一位身為音樂人的兒時玩伴兼好友提出到老人院唱歌的想法。

對方不但即時答應，更得到了眾多當地音樂人及歌手的響應。他們在上周三（18日）去到老人院舉辦小型音樂會，雖然不能內進，但大家之間亦保持2公尺的社交距離，站在戶外中庭拿着結他彈曲，並用和悅的歌聲向公公婆婆傳遞關愛與溫暖。

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一眾老人家亦在職員的照顧，披着毛毯、喝着熱飲，靜靜坐在露台聽他們唱歌。活動引來網民關注，大讚氣氛非常和諧又治癒，在疫情下為老人家送上格外珍貴的關懷，後來這個活動亦延續到冰島北部的老人院，網民坦言絕對是件有意義的事。

（fb專頁「Unlock Iceland島語覓密」、Hrafnista Garðabæ Ísafold）