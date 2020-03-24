【N號房】性虐案主腦「博士」正面照曝光　高材生曾任大學報主編

利用通訊軟件Telegram的發布性虐影像的案件「N號房」，震撼韓國，受害人最少有74名，更包括16名未成年少女。20多歲主腦「博士」等百多人被捕，已有230聯署要求公開涉案者身分。終於，SBS新聞首先公開「博士」的照片，並揭開他竟是學校內常拿獎學金的的資優生。

韓國媒體SBS《8點新聞》公開「博士」的全名與正面照，「博士」真名為趙周彬（조주빈），年僅25歲。（SBS圖片）

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韓國媒體SBS《8點新聞》公開「博士」的全名與正面照，「博士」真名為趙周彬（조주빈），年僅25歲，2014年進入仁荷大學的信息與傳播系，在學期間曾加入學生報，還當上主編。

節目透露，博士成績優異，4個學期中，有3個都考到平均4.0以上的高分，申請到不少獎學金，有受訪校友表示，他在校期間很安靜，人際關係很差，但只是一個普通的學生。直至2018年大學畢業後，他曾在Telegram上刊登販賣槍械及毒品而被控詐騙，去年9月再開始在Telegram發布性虐影像，至近日才被捕。

博士的身份曝光之後，愈來愈多他的相片曝光，包括他中學時期的照片，有自稱和博士同一個高中的校友，不認同他安靜，他指博士是健談的人，所以老師可能還記得他。他指「真令人毛骨悚然，我最了解的那個人竟是這樣的罪犯」。

博士的身份曝光之後，愈來愈多他的相片曝光，包括他中學時期的照片。（網上圖片）

博士和其團伙正面臨最少7條控罪，包括製作兒童色情物品、恐嚇、欺詐、騷擾、非法披露個人信息等。總統文在寅則表示，警方應將此案視為嚴重犯罪，徹底調查，以嚴懲肇事者。