新冠肺炎| 去唔到日本想解思鄉病？　經典CD收錄各大商店洗腦歌！

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，一眾最愛返鄉下（日本）的香港人十分鬱悶，不少人為解思鄉之愁就到「驚安之殿堂唐吉訶德（Donki）」閒逛，順便聽下主題曲「Don Don Don Donki Donki Quijote」。其實如果想日日夜夜都有置身日本的感覺，你亦可以考慮購買一隻名為「ELECTRIC PARK(エレクトリックパーク)」的CD專輯，裏面載有多首日本大型連鎖商店的洗腦歌，即使在香港都可以由朝聽到晚，似足去咗日本，如果睡覺前聽，分分鐘可以發夢返日本！

「ELECTRIC PARK」專輯早於2004年已經推出，至今已有超過15年歷史。專輯收錄9首大型連鎖商店的主題洗腦歌，當中包括香港人熟悉的「Sofmap World」、「Bic Camera」、「Yodobashi Camera」等等。（網站「Amazon.jp」圖片）

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「ELECTRIC PARK」專輯早於2004年已經推出，至今已有超過15年歷史。專輯收錄9首大型連鎖商店的主題洗腦歌，當中包括香港人熟悉的「Sofmap World」、「Bic Camera」、「Yodobashi Camera」等等。

專輯雖然推出已經十幾年，但由於首首歌都深入民心、歷久常新，在因為鮮有實體商店而無法播洗腦歌的日本亞馬遜上面就仍然有售，CD每隻只需2,035日圓（約142港元），想回味一下置身於日本商店的感覺的話，或許是一個好方法。

「ELECTRIC PARK(エレクトリックパーク)」在因為鮮有實體商店而無法播洗腦歌的日本亞馬遜上面就仍然有售，CD每隻賣2,035日圓（約142港元）。 （網站「Amazon.jp」截圖）

如果不想付錢但又想有鄉下感覺一樣冇問題，皆因在YouTube上面就可以找到部分商店主題由，例如：

ヨドバシカメラの歌｜Yodobashi Camera之歌

ビックカメラCMソング｜Bic Camera CM

HELLO, SOFMAP WORLD

以下是一些專輯未有收錄，但大家都熟悉的主題曲：

ドン・キホーテの歌｜唐吉訶德之歌

大國藥妝店之歌

【熱話#同場加映4】（01製圖）

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