新冠肺炎│台鐵員工報稱「照顧家人」原來去咗杜拜　現病徵先揭發

新型冠狀肺炎疫情在世界肆虐，多地都實施旅遊管制，去過旅遊的人士都要上報旅遊史，不過，台灣一名台鐵員工竟以照顧家人為由請假，隱瞞3月頭曾前往杜拜旅遊，直到近日出現病徵才被揭發，之後更每天至少接觸50人以上。

該名員工是夜間巡軌員，工作內容主要是軌道巡檢和維護，每天接觸人數在50人以上。（資料圖片）

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該名台鐵員工於3月5日至14日間曾到杜拜旅遊，並可能曾到歐洲或土耳其轉機。不過他向台鐵請假的理由中，只是表示在家中照顧家人，沒有提及外遊。該員工21日出現呼吸道感染、喉嚨痛等症狀看醫生，此時才承認曾有杜拜旅遊史。

據了解，該名員工是夜間巡軌員，每天會先到工務段總局打卡，再到車站上班，工作內容主要是軌道巡檢和維護，每天接觸人數在50人以上，但理論上不會接觸到乘車的旅客。亦有報道指，他曾出席過台鐵內部的集體課程，讓不少同場出席活動的人員相當緊張。

台鐵表示已要求員工上班須量體溫，發燒者一律不准上班。（資料圖片）

現時員工已接受2次病毒篩檢，結果都為陰性。台鐵表示，會調查員工休假勾選的情況，另外已要求員工上班須量體溫，發燒者一律不准上班，所有人上班時亦須戴上口罩，並呼籲員工盡量不要外遊。

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