【新冠肺炎】超實用洗手教學Twitter熱傳　揭兩個鬼祟位最易洗漏

新冠肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫症當前，人人注重洗手，但是否人人都懂得正確洗手程序呢？除了洗足一首歌的時間，原來有幾個鬼祟位很易遺漏！一段洗手教學短片在Twitter熱傳，拍片者在一對白手套塗上黑色油彩，逐步示範整個洗手程序，讓人清楚明白跟足步驟才能確保雙手徹底清潔，絕對不能馬虎了事。

↓↓↓ 洗手教學逐格睇 ↓↓↓

+ 12 + 11 + 10

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有Twitter網民近日分享短片，只見拍片者戴白手套，並塗上小量黑色油彩，以代表能有效清潔雙手的梘液，直至手背、手掌等都塗上黑色。拍片者先將手掌互相摩擦，然後清洗手指之間，並洗擦手指關節，然後集中清洗雙手拇指、手掌和手腕。

影片在Twitter爆紅，不足一星期已逾16萬次觀看，近15萬次轉發。不少網民都大讚短片實用，又令人深刻，「原來成日忽略咗兩隻拇指背面」、「看完後要立志好好洗手了」。

（Twitter「SinghLions」）

同場加映：【小實驗教勤洗手】。（01製圖）

+ 5 + 4 + 3