的士司機車頭驚見12個螢幕　遮擋風玻璃影響視線　網民：揸高達？

駕駛時需要專心注意路況是常識吧！不過近日有網民分享，指有的士司機的車頭竟然放有11部手機及1部平板電腦，覺得極之危險，擔心隨時發生交通意外。有人就批評該名司機的駕駛座比大型客機更加誇張，笑指「呢部高達嚟㗎？」

有網民分享照片，指一部的士車頭有多達12個熒幕，其中一部更是平板電腦。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

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有網民在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享照片，當中可見一部市區的士的駕駛座前方，有多部手機包圍住整個錶板，旁邊的「A柱」上也掛了一部手機，而在錶板的正上方就有一部平板電腦。從照片可見，的士的擋風玻璃有差不多三分一都已經被「螢幕牆」遮住，相當影響視線。

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不少人都覺得這位的士司機的「熒幕陣式」令人難以置信，「飛機錶板咁」，而且長時間看手機置駕駛安全於不顧，認為政府應該立法規管。另外有網民笑指涉事的士司機其實正在「揸飛機」、「揸高達先真呀」；更有同行留言批評：「呢啲機師，唔好話個客見到怕咗佢，連我哋司機見到都怕咗佢。」