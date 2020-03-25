台19歲女生「下體長東西」　堅稱無性行為　醫生開口爸爸秒崩潰

女生們要自愛，否則賠上健康也傷了家人的心！台灣急診科醫生田知學指出，曾有一名19歲受家人萬般寵愛的女大生，持續發燒一個多禮拜，無咳嗽、呼吸道症狀或腹瀉，主訴前陣子到不乾淨的游泳池游泳，導致下體「長東西」，並再三強調沒有性行為，原以為只是疔子（毛囊炎），但在醫生仔細內診後，答案竟讓爸爸傷心淚搥牆。

「無性行為」的意思原來是…… 點圖看看令爸爸崩潰的真相：

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振興醫院婦產部醫生李偉浩指出，一般的單純性疱疹病毒分為兩型，第一型常見於口腔；第二型常見於生殖道，但前者也有可能傳到生殖道，一般「性接觸」為最常見的傳染途徑，但未必是「性行為」，好發於容易發生性接觸的15～50歲年齡層，又以20～50歲佔大宗。

李偉浩解釋：「就如同口腔疱疹一樣，生殖道疱疹也是『終生感染』的狀態，病毒在免疫系統好的時候潛伏，一旦免疫失調就會發起來擾人。」

生殖道疱疹無論是第一或第二型感染，都會造成嚴重搔癢症狀並出現小水泡，一旦小水泡破裂，就會產生更多水泡，並且會融合成一片潰瘍。目前治療疱疹有特效藥藥膏及口服藥，但仍呼籲民眾要安全性接觸，並且注意自身免疫力。

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