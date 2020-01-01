【健康百科】女性高潮都有得練？5大興奮表現分析性生活滿足程度

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現代女性工作壓力大，事業家庭兩頭燒，遇到伴侶求歡，往往以疼痛或身體不適拒絕，但醫師提醒：「女性性滿足不單純是娛樂問題，也是健康表現。」女性興奮主要分為5大類型，若要快速達到高潮，又能在過程中持續感到滿足，除了自律神經要協調外，平時的鍛鍊也很重要。

女性性滿足不單純是娛樂問題，也是健康表現。（Upslash@charlesdeluvio）

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書田診所疼痛科主任醫師楊翠蟬表示，性行為的初期是由自律神經中的副交感神經主導，身體放鬆時，陰道腺體才會分泌，進而加強交感神經作用，讓骨盆充血腫脹而有性需求，最後進入交感神經的竭盡狀態產生高潮。如果交感神經沒有消耗殆盡，骨盆會持續腫脹，沒有放鬆的交感張力，也會轉化為煩躁不安。

女性興奮表現5大類型▼▼▼

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楊翠蟬提到，一般女性只要達到A、B、C型就算合格，D型則需再加油。改善性生活方式多元，除了找到能真正放鬆的對象外，也可透過慢跑、爬樓梯、跳躍等運動，鍛鍊骨盆底肌與加強「前三角」收縮，對於性生活快速達到高潮也有幫助。

如果有性生活疼痛問題，也不要羞於就醫，醫師可透過刺激末梢自律神經，以中斷腦部自律神經不良反射，或緩解受刺激的末梢疼痛神經改善，當有良好的生理基礎，也就不難從性生活中得到高潮。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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