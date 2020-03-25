【新冠肺炎】超市開業前一小時開放予醫護購物　員工列隊拍掌送花

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情在世界肆虐，各地的醫護人員都站在抗疫第一線，但早前一名英國護士哭訴當更48小時後，發現超市內的物品都被一掃而空，事後不少超市開放特定時段給醫護優先購物。英國威爾斯斯旺西（Swansea）Tesco店員更列隊拍掌歡迎他們購物，場面感動。

在威爾斯斯旺西Tesco，當醫護人員優先進入購物時，超市的工作人員在入口的兩側排成一列並為他們鼓掌歡迎。（walesonline圖片）

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Tesco開放正常營業時間前一小時給醫護購物，對弱勢社群和老年都有類似安排。在斯旺西的Tesco，當醫護人員優先進入購物時，超市工作人員在入口兩側排成一列並為他們鼓掌歡迎。

另外在北愛爾蘭貝爾法斯特的Tesco，店員更向入店購物的醫護送上花束，「向我們令人敬畏的NHS員工表示感謝」，感謝片段在網上流傳，片中可見超市職員為每名醫護送上花束致敬，伴隨掌聲，十分溫馨。

早前一名英國護士就哭訴當更48小時後，發現超市內的物品都被一掃而空，事後不少超市開放特定時段給醫護優先購物。（dawn bilbrough fb圖片）

網民大讚好有愛，亦感謝醫護人員，「在這艱難時期工作，感激」、「他們做得很好，NHS很好，商店的員工也做得很好，很高興看到這畫面」。

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