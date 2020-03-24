新冠肺炎| 西環超市經理不停消毒購物籃手推車　街坊：佢冇停過手

本港新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）確診人數急增，市民外出人心惶惶，特別是超市、食肆等人流密集的地方，更需要徹底消毒防疫，避免病毒黏住表面停留傳播。有網民近日在facebook群組大讚西環百佳一間超市的經理非常敬業，不停為場內的手推車及購物籃仔細消毒清潔，令顧客安心，「真心欣賞」。

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有網民昨日（23日）在facebook群組「西環變幻時」發文，上載兩張在超市內拍攝的照片，只見一名店舖經理在收銀處，戴上手套不斷用消毒布抹手推車和購物籃，非常仔細。樓主亦指自己站在附近觀察了10分鐘，「佢冇停過手」，而且清潔得很全面，直言很欣賞經理的敬業，「以後會多啲幫襯」。

帖文賺得逾4000個讚好，不少人都大讚經理很有心，「睇張相都感受到佢果股熱誠同熱心」，又指樓主應寫嘉許信向公司大大力讚揚他，形容他就像「全壘打」一樣，「咩位都要頂」。有網民則指很多店舖就是欠缺了這樣願承擔的高層，能夠親自推動做好防疫，等大家安心一點，同時給予下屬一個好榜樣。

同場加映：【返屋企要消毒位】（01製圖）

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