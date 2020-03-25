【新冠肺炎】阿笨契爺日本諧星志村健確診　一文睇清全球中招名人

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，王室成員高官名人都中招，今日（25日）英國王儲查理斯亦宣布確診。日本藝能界亦有殿堂級主持染疫，現年70歲有搞笑之神稱號、多年主持《志村動物園》的日本男星志村健今日（25日）宣布確診，是日本藝能界首例，志村健擔《志村動物園》主持多年，更是「阿笨」的契爺，多年來緋聞不斷，但始終未能成家。事實上，自3月開始突然有多位名人中招，不乏外國高官，而球圈更有不少球星確診，目前四大聯賽以及NBA已經暫停賽季，下文將列清各界中招名單。

有搞笑之神稱號去志村健長年主持《志村動物園》。（「ken_shimura_bakatono67」IG圖片）

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日本喜劇天王志村健的經理人公司今日發聲明，志村17日已有疲勞症狀，19日發燒及出現呼吸困難，20日需送院治療，經病毒測試呈陽性反應，確診新冠肺炎，目前感染源頭不明，和他有接觸的人要居家隔離。

志村健上月才過70歲大壽，長期嗜酒的他向來多病纏身，2015年得過肺炎、2018年患肝癌。志村健今年在山田洋次執導的電影《キネマの神様》（電影之神）夥拍菅田將暉，首次擔正男主角，但健康問題被迫延期拍攝。另外，他在NHK晨間劇《エール》（暫譯：聲援）演出，現時可能需要換角。而最為港人熟識的《志村動物園》，亦因他住院要暫停拍攝。

有指志村健一直想成家立室，但至今仍未成事，他多年來先後與石野陽子、「F級性感女星」優香、前AV女優美尋、富士電視台前美女主播加藤綾子等傳緋聞，不時傳出父女戀。無法脫離單身漢身份，加上健康日差，志村健已經戒煙及盡量少喝酒，無奈今次撞正疫情中招。

演藝界中招名人：

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政界中招名人：

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運動界中招名人：

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教育界中招名人：