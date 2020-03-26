【新冠肺炎】抵港人士落機大解放　機場廁所亂掉保護衣尿片超噁心

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球火速蔓延，大批海外港人紛紛回家避疫，穿全副防疫裝上機是人之常情，不過一落機就「大解放」則非常自私！有網民近日在機場廁所發現，有人將疑似穿過的保護衣亂掉在廁格內，當中還有尿片，非常噁心，直斥沒公德心之餘還有播毒之嫌。

機場禁區E2區域的廁格內，有人胡亂棄置換下來的保護衣，更有疑似用過的成人尿片。（fb「香港機場實況討論區」圖片）

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有網民在facebook群組「香港機場實況討論區」分享驚人照片，只見機場禁區E2區域的廁格內，有人胡亂棄置換下來的保護衣，更有疑似用過的成人尿片。樓主引述清潔工稱，廁所內沒有安排可以棄置防疫用品的垃圾桶，不時都會見到有人亂掉。

照片隨即引起熱議，網民大鬧涉事者自私又欠缺公德心，「自己怕感染就全副裝備，亂掉就唔怕傳染人？」，亦有在機場工作的網民指，近來不時出現這個情況，怕增加播毒機會，又有人質疑為何不拿出去掉在洗手盤旁邊較大型的垃圾桶，又或用膠袋裝走，「點解可以咁無手尾！」

《香港01》已向機管局查詢情況，暫未有回覆。

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