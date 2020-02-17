【武漢肺炎】行山避疫成熱潮　山友鬧爆缺德市民蒲台島遺遍地垃圾

新型冠狀病毒令港人如臨大敵，人人也用盡方法保持身體健康，不少人近日就選擇行山，希望吸收到新鮮空氣。不過有行山人士發現，有缺德市民遠足露營時非常「無品」，於山邊留下大批垃圾，狠批他們毫不愛惜大自然，「識玩識食唔識執垃圾」。

有行山人士發現，有缺德市民到蒲台島遠足露營時留下大批垃圾，狠批非常無品。（fb群組「香港行山遠足之友（吹水山谷）」圖片）

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為了抗疫，市民每日外出都要戴上口罩自保，因此不少人近日選擇到郊外親親大自然，呼吸新鮮空氣，不過有行山人士卻發現令人憤怒的一幕，有山友於facebook群組「香港行山遠足之友（吹水山谷）」發文，指周末到蒲台島行山時，於山邊發現有人露營後留下大批垃圾，批評情況相當無品兼不尊重大自然。

↓有市民行山時發現大量口罩隨處被丟棄↓

樓主上載的相片可見，蒲台島山邊一處對着海的平地留下大批垃圾，包括餐具、食物包裝、水樽及已吹爛的帳幕，似是有人露營後沒有收拾便離開。而垃圾旁邊的石頭及草地亦有焦黑痕迹，疑似曾有人於該處生火。

帖文引來不少行山人士「派嬲」，直指留下垃圾的人毫無公德心，「自己垃圾自己帶走真係咁難？」、「太過份，識玩識食唔識執垃圾？這批人比垃圾更垃圾」、「行山露營都係想接近大自然，遠離煩囂鬧市煙塵撲撲的地方，最後一個後花園都咁對待」。

另有網民揶揄指，相關市民帶走所有貴重物品，只留下煮食工具及垃圾猶如「趕住走難」，「筷子、鑊鏟都唔攞，似緊急逃走多啲喎」、「似係走難多啲，帶晒貴重財物走，未有時間返去跟手尾」。