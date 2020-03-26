大媽搭巴士除口罩大聲講電話　大埔講到黃大仙　乘客霸氣一句KO

現時港人出街都習慣戴口罩，但在疫情的非常時期，在封閉空間「除罩傾計」還是不太恰當。一名網民日前搭巴士時發現有大媽除口罩大聲講電話，由大埔講到黃大仙，忍無可忍下勸阻對方；可惜在他下車之際，大媽不聽勸再高談闊論，令他忍不住回擊一句：「尊重他人即係尊重自己。」網民激讚事主「做得好」，批評這些人就是自私自利。

有網民日前搭巴士時，忍不住當眾斥責除口罩大聲講電話的大媽，獲大批網民讚好。（fb群組「Tai Po 大埔」）

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該網民在facebook群組「Tai Po 大埔」發帖，稱在周二（24）晚上於大埔中心上車乘搭75X巴士，坐上層前排的他一直聽到有大媽大聲講電話，其他乘客幾乎全程被迫聽她高談闊論。樓主大感不滿，「講真佢今晚買咩餸我哋完全唔想知，你屋企發生啲咩是非我都冇興趣知」。

直至巴士駛至黃大仙，樓主轉頭一望，才發現大媽原來一直拉下口罩講電話，他於是按捺不住當場斥責對方，「妳當呢到係私家車定的士？冇人想知道妳私人事，妳除咗口罩有冇理過其他人嘅感受？妳冇病冇痛都唔應該」。他稱大媽聽後說「對唔住」，未料當他下車時，該大媽又再大聲講電話，他隨即走回上層向大媽拋下一句：「尊重他人即係尊重自己」，大媽「黑面」回應。

樓主稱他斥責大媽後，對方表示「對唔住」，但未料當他下車時，對方再次大聲講電話，他隨即走回巴士上層直言：「尊重他人即係尊重自己」，被大媽「黑面」回應。（資料圖片）

帖文一出即引起大批網民共鳴，紛紛表示「好多人除口罩講電話、叫落車、咳同打乞嚏」、「真係好憎人除口罩傾電話！口罩不隔聲的！」，網民大讚樓主「做得好」，形容大媽的座位正正是扶手後方，口沫或四圍飛並依附扶手上，「好多這類人都自私自利」。但有網民就指坐車開擴音用手機才最罪大惡極，「呢啲人一街都係，開擴音聽WhatsApp錄音」，或者調到最大聲看YouTube影片。

（fb群組「Tai Po 大埔」）

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