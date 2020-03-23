新冠肺炎｜用過口罩塞水杯食客被狠批　屯門爭鮮：隻杯即刻掉咗

抗疫在同心，一個人不合作也隨時壞事。新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）肆虐，要守住香港需大家自律，惟有市民在屯門時代廣場爭鮮用餐時，直擊一名女子竟把用過口罩塞入水杯，直斥無果後找來店員解決，鬧爆該女子好無品。涉事爭鮮分店指獲知情況下已即時收走有關水杯並丟掉，全店其他水杯亦重新消毒清洗，又稱該女子為韓國人，或因溝通問題才會作出塞水杯行為。

有網民指在爭鮮看到有女食客竟把口罩放在水杯中，直斥無公德。（FB「屯元天居民自救群組」）

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有市民在「屯元天居民自救群組」發帖鬧爆無品女子，更上載當時照片作證，照片可見一名長髮年輕女子在吃壽司，其面前有數隻店方供食客使用的黑色水杯，其中一隻竟放了一個用過的口罩。

樓主指涉事店舖為屯門爭鮮迴轉壽司，直擊該女子把用過口罩放入水杯後，即時出聲指責，惟對方未有理會，遂找來職員處理，有關杯子後來被職員收起，他斥責該女子行為自私，最擔心是如他沒有發現及出聲，或有下一手食客不知情下誤用了被污染的水杯，後果不堪設想。

網民一致鬧爆該女士無公德心，又呼籲大家外出用膳時如看到有關情況，一定要挺身出聲，有人大感憂慮稱下次去食飯也要自攜餐具較穩陣。

爭鮮平日有提供黑色水杯供食客使用，屯門店指發生口罩塞杯一事後，即時清洗清毒店中所有杯子，以策安全。（網上圖片）

屯門時代廣場爭鮮迴轉壽司負責人林小姐回覆《香港01》時表示，其實店方近月因應疫情已加強消毒，並在店外已準備好抹手紙供食客暫時存放用過的口罩，昨日接獲食客投訴後已即時處理，收走塞入口罩的水杯並立即丟掉，該女子的座位有再作消毒，另店內所有供食客用的杯子，也收走重新清洗消毒一次，以策安全。

林小姐補充，該名女子是韓國人，不排除因溝通問題不了解情況，才會作出有關行為，職員當時已向她提供抹手紙包住口罩，而職員平日會留意店內情況，如見有食客作出不恰當行為，也會即時處理。

同場加映：跟醫生學如何處理用過口罩！

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