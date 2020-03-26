新冠肺炎｜醫院列出7大物料冠狀病毒殘留時間　最長竟達9天！

新冠肺炎（COVID-19）於全球多國肆虐，不少人都擔心會在日常生活之中沾染到新型冠狀病毒不幸染病。台灣台北市北投健康管理醫院就整理出新冠病毒在不同常見物料材質上的殘留時間，例如在不鏽鋼上可以殘留多達9天，提醒大家要常常洗手，及以含酒精的消毒劑清潔。

北投健康管理醫院在其facebook專頁上分享圖片，根據《醫院感染雜誌》（The Journal of Hospital Infection）2020年3月研究，告訴廣大網民「冠狀病毒究竟可以殘留表面多久」，醫院列出以下7種日常生活常見物料及冠狀病毒可以殘留在上面的時間：

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【冠狀病毒殘留時間】台灣有醫院整理出7種生活常見物料上面，冠狀病毒可以殘留的時間。（fb專頁「臺北市北投健康管理醫院-臺北國際醫旅」圖片／香港01製圖）

醫院提到如果要從個人生活日常抗疫，可以從3個方面入手。首先是環境清潔消毒方面，可以用經稀釋的漂白水清楚物體表面，而家居及工作地點則可以使用酒精。平時應該使用番槻勤洗手，並應該隨身攜帶消息酒精或搓手液，隨時消毒清潔雙手。最後亦要記得避免觸摸眼、鼻、口，戴上或除口罩前亦應徹底清潔雙手。

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