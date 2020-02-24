武漢肺炎│過度消毒有後遺症？網民警告別依賴酒精　背後科學是…

市民為了防止感染武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19），紛紛購買口罩、酒精、消毒液等商品，但手部常常噴酒精消毒是否會有傷害？PTT有網友PO文說最近在公共場所都會看到酒精消毒器，讓他不管在哪個地方，只要有看到就會噴一下，但也因此造成手部有點刺痛，他質疑不適合天天擦手，貼文一出引來許多網友警告別用太多，以免有後遺症。

一名網友貼文表示自己很常使用酒精消毒，但也因此造成手部的傷害。（PTT）

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原PO在PTT表示因為疫情嚴重，每天洗手的次數至少10次跑不掉，但除了洗手外也會用酒精來消毒。他說這陣子在公共場合都會看到有擺放酒精消毒器，或是擺一個酒精噴罐讓市民清潔，因此他不管在什麼地方，只要看到這種東西就會噴一下手。不過因為天天擦，讓他的手部開始出現有點像灼傷的症狀，只要碰到熱水就會有一點輕微刺痛的感覺，讓他懷疑這類的消毒酒精是不是不適合天天擦手？

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還有網友分享自己的經驗，「我以前酒精強迫症，噴到皮膚防禦沒有，直接長一堆病毒疣，治療的手很痛，哈哈哈」、「以前養細菌做實驗，脫完手套都會噴一下，噴3年之後酒量超好。某次從實驗室開車回家被警察攔檢，吹了竟然真的還有讀數，不過多少我忘了」、「久了就習慣了，在醫院至少每天洗20次，可以使用護手霜」、「+1，噴酒精噴到手機指紋辨識不出來了」。

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