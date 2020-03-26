【N號房】主謀「博士」稱性奴有女藝人誘課金　提及未成年女歌手

引起韓國社會轟動的「N號房」事件，至少有74名女性受害，她們被威脅成為性奴拍下性虐等題材的影片，更令人譁然的是，竟然有26萬人付費觀看。韓國傳媒報道，主謀「博士」趙周斌曾向會員稱性奴中有女偶像，持有女藝人的影片，引誘會員付150萬韓元（約9200港元）到高額房看片。趙在訊息中曾提及約10名女藝人的名字，其中一人更是未成年的女歌手。

韓國傳媒報道，N號房主謀「博士」趙周彬曾提到持有女藝人的影片。（資料圖片）

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「N號房」在韓國社會引起巨震，涉及的「性奴」可能有女藝人。韓國《首爾新聞》報道，Telegram群組內曾有人問有沒有藝人的影片，趙周斌稱性奴中有現役偶像，但需要付款到更高級的房間才可觀看，訊息中曾提及3名女藝人的名字，其中一人更是未成年的女歌手，趙稱持有她正式出道前拍的片，還有某些女藝人的裸體。

至於如何威脅女藝人或取得影片，他提到「我駭進藝人Ｘ的手機，因為藝人拒絕了第一次協商所以先給你們看短信」，有部分照片是付錢給工作人員，請他們幫手偷拍的。部分的影像就從藝人手機取得，他假冒成熟人才取得，因為藝人周圍有多監視器，他要花錢買通工作人員才拿到，訊息中又提到「我不是發了藝人Ｘ一邊、一邊ＸＸ的影片嗎？」

有會員爆料，他們質疑趙是否真持有女藝人影片時，他曾提供部分人的個人資料，例如居民登記、住址等。有份調查事件的記者解釋，趙喜歡提起偶像激起20歲左右會員的好奇心，吸引他們付更多錢。

有報料人提供一些Ｎ號房的討論訊息。（《首爾新聞》圖片）

+ 8 + 7 + 6

趙周斌稱自己掌握了某個未成年女歌手的弱點，威脅其父母身份不明等，要求對方成為性奴，還展示了約7秒的影片，稱是她出道前拍下的。舉報者表示，自去年12月到今年1月，趙周斌提及約10名女藝人的名，但是否真的涉及女藝人被性剝削，仍有待警方調查。不過舉報者認為趙很可能說謊，因為在高級的房間內，無人真的看過女藝人被性虐的影片，「可能是趙周斌為了個人名聲所編出來的謊言」。

報道提到，訊息提及藝人的所屬經理人公司，均稱對事件全不知情，有相關人人員透露警方未有接觸他們，未來會根據事件輕重研究是否採取法律行動。

（首爾新聞）