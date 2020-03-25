【N號房】喪心病狂！　「博士」趙主彬收取2.5萬元密謀殺害女童

韓國近日發生網絡性罪行的「N號房」事件，最少74名女性包括未成年少女遭到性虐待，激起公憤。SBS新聞周二（24日）報道，「N號房博士」趙主彬亦涉嫌密謀殺害一名女童，警方正在調查事件。

警方表示，「N號房」成員之一的區廳公益勤務員姜某，因多次威脅一名年約30歲女子而被判入獄，服刑1年2個月後於去年3月出獄。姜某對入獄一事懷恨在心，打算報復當日舉報他的女子，於是在去年底出價400萬韓圜（約2.5萬港元）買兇，要求趙主彬殺害女事主的年幼女兒。

趙主彬後來找到女童就讀的幼兒園地址，並收取姜某放在「N號房」一名同犯寓所消防栓上的錢，惟最後沒有落手殺人。警方稱，雖然沒有真的發生命案，但已經確認趙主彬等人涉嫌殺人的陰謀，現正調查中。

圖為「N號房博士」趙主彬。（微博圖片@新浪娛樂）

韓國「N號房」事件是指疑犯利用即時通信軟件Telegram，開設多個聊天室，共享非法拍攝的性剝削影片和照片。聊天室大都以數字編號命名，只有付費成為會員才能觀看。

「N號房」由網名「godgod」的嫌疑人在2019年2月創建，隨後規模不斷擴大。《韓民族日報》的社論提到，嫌疑人在社交網絡、通訊軟件上打着「招募鐘點工」的名義，引誘受害者，在拿到受害者面部出鏡的裸體照片後，以此為由進行威脅，拍攝性剝削視頻，在自己的聊天群組中傳播。

目前韓國警方正在追蹤「godgod」的地址，而網名「博士」的趙主彬是會員人數逾萬的「博士房」群主。根據警方所掌握到的資料，至少有74名女子受害，其中包括16名未成年人，現已追查到124名涉案者，並拘捕了主趙主彬與其他17名疑犯。

案件曝光後立即引發韓國民眾公憤，在青瓦台問政平台「國民請願」上相關請願人數已突破300萬，創下請願人數之最。請願者希望嚴懲同時，還要求公開一眾疑犯的身份及照片。

韓國總統文在寅周一（23日）承諾徹底調查事件，當局將刪除所有涉案影片，為受害者提供法律、醫療等所需支援。文在寅稱，警方應認識到此案的嚴重性，對涉案人員進行徹底調查，予以嚴懲，政府也要制定杜絕網絡性犯罪的根本對策。

按圖睇「N號房」的運作：

+ 7 + 6 + 5