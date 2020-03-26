不滿悉尼診所稱「武漢肺炎」　澳洲華女火起：賺我們的錢還那嘴臉

新冠肺炎（COVID-19）疫情在世界肆虐，由於疫情先在武漢大規模爆發，有人稱之為「武漢肺炎」，不過中國反駁指此舉污名化中國、污名化武漢，呼籲更正名稱。澳洲悉尼一名女子日前因為胸悶及心跳問題，向當地一名來自香港的醫生求醫。診所向她傳通知短訊，當中提及「武漢肺炎」四個字，女子隨即發難，責罵診所職員「不要賺着我們（中國人）的錢還那副嘴臉，井底之蛙！」

該名化名Linda的女子，預約了24日到位於悉尼赫斯特維爾區（Hurstville）的心臟科醫生黃卓文檢查。（網上圖片）

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澳洲中文網站「今日悉尼」報道，該名化名Linda的女子，預約了24日到位於悉尼赫斯特維爾區（Hurstville）的心臟科醫生黃卓文檢查。在檢查前4日收到診所的短訊，當中表示「由於近日武漢肺炎肆虐，應診者須自備口罩才可以進入本診所」。

但當她看到「武漢肺炎」4個字莫名火起， 隨即舌戰女職員。

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Linda更指事件令她「病情都要加重」了，該報記者致電診所，對於「武漢肺炎」一事，女職員稱「難道不是麼？有甚麼問題？」，又以英文稱「如果你想用這個問題挑戰我，滾！」，記者還未表明身份和表示能否與黃醫生對話時，女職員即掛斷電話，再打去都直接轉入留言信箱。

事後，黃卓文醫生發信表示，診所自農曆新年開始實施一系列防疫措施，當時世衛仍未就新型冠狀病毒正名，因此用了「武漢肺炎」，他表示隨世衛正名及疫情的發展，已更新短訊的內容，相信職員是複製了舊的提示短訊。他指十分尊重各人可對病毒抱持不同意見，但職員的回應及態度不恰當，表示已嚴正訓示有關職員，向Linda和記者致歉，又指絕對無意挑起任何華人之間的爭論。