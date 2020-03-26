【新冠肺炎】「扯開口罩先咳好無品！」　網民轟自私猶如播毒

新冠肺炎病毒（COVID-19）肆虐，幾近全民戴口罩防疫，惟有網民投訴街頭常遇無品者為免弄污自己口罩，情願扯下口罩再咳嗽或打噴嚏，令旁人蒙受風險，帖文一出引起廣泛共鳴。

就算大家都戴上口罩，但街頭人群密集，如有人扯開口罩咳，飛沬隨時沾染到他人。圖為示意圖。（資料圖片）

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樓主在《親子王國》發帖，指「嚇死人！企得近的真係走唔切，口罩不是防止傳播疾病的嗎？扯開佢先咳好無品！」，不少網民即時留言稱遇過同樣情況，「我2月至今出過5次街，有4次都有呢啲情況，好多都係阿叔阿伯，行為極之討厭，令我非常不安！」

有人指街頭遇上還可以暴走，職場撞正只能硬食，「坐我對面位同事都係咁，面對面咳完再施施然拉返高個口罩，問佢做咩咳都唔帶口罩，佢賤到話自己冇咳！」，不少人狠批這種人心態極度自私，行為猶如播毒，又稱其實用口罩不當隨時衰過沒用口罩，不停用手觸摸反會增加感染風險。

在街頭如果想咳或打噴嚏，你會否拉開口罩？（資料圖片）

有網民一語道破無品者的心態，「因為佢覺得會整濕個口罩，就逼住要換新，唔換就會噏住仲難頂，至於點解唔想換，係無帶多個出街定係經濟有困難，就唔知人哋啦！」，不過他亦認為扯開口罩也算了，最少也應有點公德心，用張紙巾或手掩住飛沫免亂噴其他人或公共設施。

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